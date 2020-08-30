26-летний литовец, проживающий в Брайтоне, последний раз общался по телефону с родственниками в прошлый четверг, вечером 27 августа.
С тех пор он не возвращался домой, не вышел на работу, телефон мужчины выключен.
О пропавшем Каролисе Жвирблисе сообщили в полицию, начаты поиски.
Родственники также обращаются к общественности за помощью - любая информация о пропавшем без вести поможет расследованию.
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