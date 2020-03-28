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Неоднократно заключенные пытаются обманывать людей и зарабатывать на них деньги, а вот в исправительном учреждении Алитуса один человек просит полицию выяснить, кто взял кредит от его имени.
Просьба о помощи из-за решетки: заключенный просит выяснить, кто взял кредит на его имя
© DELFI / Orestas Gurevičius

24 марта в полицию поступила жалоба от мужчины 1966 года рождения, на то, что он отбывает наказание в исправительном учреждении Алитуса, а кто-то взял кредит от его имени.

Мужчина сообщил полиции, что получил приказ от судебного пристава о взыскании долга.

Заключенный в тюрьму объяснил полиции, что он связался с кредитной компанией и узнал, что ему якобы дали кредит, а представитель объяснил, что кредит был выплачен в 2018 году.

Инцидент расследуется.

ru.DELFI.lt
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