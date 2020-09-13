Прорыв водопровода в Вильнюсе: поток воды разбил асфальт, ограничено движение транспорта

Об аварии с водопроводом было сообщено службам в воскресенье днем. Вода из сломанной трубы подняла асфальт, он потрескался. На месте происшествия работают не только сантехники, но и сотрудники полиции. Опасная зона обозначена конусами. Движение регулируется сотрудниками полиции.

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По предварительным данным, прорвало трубу с холодной водой.