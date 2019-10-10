Паневежская полиция нашла женщину, которую искали как пропавшую без вести. По предварительным данным, ее накачали наркотиками и держали взаперти.
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9 октября, в 18.10 ч., в Паневежисе, на ул. Данутес, в квартире, принадлежащей мужчине (1983 г.р.) нашли пропавшую молодую женщину (1995 г.р.).

По предварительным данным, женщина находилась в состоянии наркотического опьянения или под воздействием других психотропных веществ. Женщину против ее воли насильно держали в квартире.

В больнице врачи установили у женщины субдуральное кровоизлияние, пострадавшая находится в реанимации.

Полиция информировала DELFI, что женщину с 8 октября искали как пропавшую без вести.

7 октября об исчезновении 24-летней дочери родители сообщили в полицию, информация появилась и в фейсбуке.

Мать пропавшей рассказала, что в 19.30 ч. в Биржайском районе пропала ее 24-летняя дочь. Она уехала из дома на Audi A4 серебристого цвета. Она поехала в магазин в дер. Вабалнинкас и пропала, телефон выключен.

Портал lrytas связался с матерью молодой женщины, которая рассказала, что ее дочь поехала на встречу со знакомым мужчиной.

"Она сказала: "Я скоро вернусь". Потом она сказала, что что-то съела, плохо себя почувствовала и все. Связь пропала. Ей что-то дали", - рассказала lrytas.lt мать женщины.

Задержан трезвый подозреваемый. Начато расследование.

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