31 мая, в 16.30 ч. поступило сообщение о том, что в Мажейкяй из дома в магазин вышла беременная молодая женщина (1993 г.р.) и назад не вернулась. В полицию обратился ее сожитель.
1 июня, в 1.47 ч., в полицию снова позвонил мужчина и сообщил, что его сожительница вернулась домой, однако изменились формы ее тела (нет признаков беременности). Женщина была на 8 месяце.
Молодая женщина сказала, что два дня назад она родила дома мертвого младенца, тело которого положила в рюкзак и унесла в лес. Рюкзак с телом полиция обнаружила в лесу.
Подозреваемая задержана, начато расследование по подозрению в убийстве младенца.
Пропавшую без вести женщину подозревают в убийстве младенца
Полиция сообщает, что в Мажейкяй была задержана молодая...
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