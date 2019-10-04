Пропавший в Радвилишкисе 9-летний мальчик нашелся

Сообщалось, что 3 октября в Радвилишкисе, на ул. Эйгулю, в парке, пропал 9-летний Маркас Давидавичюс. Полиция просила общество о помощи в поисках ребенка.