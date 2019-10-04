Сообщалось, что 3 октября в Радвилишкисе, на ул. Эйгулю, в парке, пропал 9-летний Маркас Давидавичюс. Полиция просила общество о помощи в поисках ребенка.
В пятницу мальчик нашелся.
Полиция сообщала, что мальчик не первый раз не приходит домой.
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