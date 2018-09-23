Центр спасения и координации военно-морских сил в воскресенье утром прервал поиски двоих пропавших в Балтийском море мужчин. Полиция сообщила, что спасённая в субботу девушка скончалась в больнице.
Nuotr. aut. Gedas M.

"Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь, работал вертолёт. Поисковые работы прерваны сегодня, в 8:10", – сообщил BNS представитель ВМС Рамунас Кажерскас.

По его словам, поисковые работы прерваны после оценки реальных возможностей выживания человека в таких условиях согласно международным методикам поиска и спасения.

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Как заявил BNS, во время субботней регаты на взморье помощь была оказана 8 участникам регаты, судьба ещё двоих, как полагают, пропавших в Балтийском море человек неизвестна.

Вечером в субботу были спасены шесть пассажиров попавшей в аварию в Балтийском море яхты ESOX. Во второй половине дня в Клайпеде во время регаты за бортом двух яхт оказалось несколько человек.

В спасении людей участвовал вертолёт Военно-воздушных сил, другие службы не могли действовать из-за плохих погодных условий.

Одно сообщение о происшествии было получено в 14:04 в Едином центре помощи.

В Департаменте противопожарной охраны и спасения сообщили, что, как полагают, капитан яхты и его сын утонули.

"Яхту выбросило на берег, женщину доставили в больницу", – сообщил BNS представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис. Двадцатилетняя девушка была спасена.

По информации Департамента противопожарной охраны и спасения, на берег выбросило мужчину 1968 г.р.

На место происшествия был направлен корабль охраны государственной границы Boomeranger и катер лоцманов, в воздух был поднят вертолёт ВВС. Из-за ухудшившихся погодных условий суда не смогли прибыть на место происшествия.

"Волны достигали 5-6 метров высоты, очень сильный ветер", – сообщил BNS представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис.

в 14:18 была получена информация, что яхту вынесло на берег близ Мелнраге. Рядом с яхтой был обнаружен привязанный к ней человек. В 14:22 экипаж вертолёта ВВС сообщил, что заметил одного человека в море.

По предварительным данным, в субботу в бурном море прошёл последний в этом сезоне яхт-тур.

Министерство обороны сообщило, что наибольшую обеспокоенность вызывает разразившаяся в море буря, во время которой скорость ветра превышала 30 узлов.

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