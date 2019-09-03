3 сентября, в 13.15 ч., работники каунасского детского сада "Паграндукас" сообщили в полицию о том, что пропал двухлетний ребенок (2017 г.р.).
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Многочисленные наряды полиции разыскивали пропавшего.

В 14 ч. полиция информировала, что мальчик был найден.

Выяснилось, что он спал в соседней группе.

ЧП и криминал

Пропавшего в детском саду ребенка нашли спящим в соседней группе

3 сентября, в 13.15 ч., работники каунасского детского сада...

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