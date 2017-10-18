В Вильнюсе около Зеленого моста пропала пожилая женщина. Предполагали, что она села в 43 автобус и пропала. С 12 ч. 17 октября местонахождение Анастазии Дикчене не известно.
© Asmeninio albumo nuotr.

В редакцию обратился мужчина, который сообщил о том, что пропала его бабушка.

88-летняя женщина болеет болезнью Альцгеймера.

На женщине было серое пальто, вишневый берет, она ходит с тростью.

18 октября внук женщины сообщил, что его бабушка нашлась.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Тракайском районе практически повторилась история Молоткова (3)

18 октября поздно вечером в Тракайском районе, в деревне...

В Вильнюсе пропала пожилая женщина

В Вильнюсе около Зеленого моста пропала пожилая...

В Вильнюсе при загадочных обстоятельствах пропал мужчина  мотоцикл был обнаружен в Варене (2)

Во вторник вечером редакция DELFI получила письмо...

В Вильнюсе насмерть сбит пешеход (2)

18 октября, рано утром, в Вильнюсе произошла трагедия. На...

В Йонаве произошел конфликт между двумя иностранными военнослужащими (65)

В литовской Йонаве в начале октября в неслужебное время...

TOP новостей

President Dalia Grybauskaitė is trying out the semi-automatic weapon M14L1 1940 m. birželį Lietuvos dienraščiai nerišliai pranešinėjo apie „padidėjusį ribotą SSRS kariuomenės kontingentą mūsų krašte“, o išeivijos laikraštis „Draugas“ tiesiai šviesiai rėžė – „Rusija okupavo Lietuvą“.

Что произошло бы, если ввели бы военное положение: ситуация 1940 г. не повторится (77)

Временные ограничения прав и свобод человека,...

Невероятная история 1,8 млн. долларов: как директор-самозванец позарился на чужие деньги (1)

Оказывается, в Литве возможно назначить себя...

Американские синоптики прогнозируют Балтии холодную и снежную зиму (5)

Грядущая зима в странах Балтии ожидается более...

Президент Литвы отбывает на саммит ЕС обсуждать "Брекзит" (8)

Литовский президент Даля Грибаускайте в четверг...

Выпускники школ новым порядком пока не интересуются (1)

В Литве впервые выпускникам школ предоставили...