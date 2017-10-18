В редакцию обратился мужчина, который сообщил о том, что пропала его бабушка.

88-летняя женщина болеет болезнью Альцгеймера.

На женщине было серое пальто, вишневый берет, она ходит с тростью.

18 октября внук женщины сообщил, что его бабушка нашлась.