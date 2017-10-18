В Вильнюсе около Зеленого моста пропала пожилая женщина. Предполагали, что она села в 43 автобус и пропала. С 12 ч. 17 октября местонахождение Анастазии Дикчене не известно.
В редакцию обратился мужчина, который сообщил о том, что пропала его бабушка.
88-летняя женщина болеет болезнью Альцгеймера.
На женщине было серое пальто, вишневый берет, она ходит с тростью.
18 октября внук женщины сообщил, что его бабушка нашлась.
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