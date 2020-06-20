Пропавшая в пятницу вечером девочка была найдена

Полицейские не предоставили больше информации о том, где была девочка.

2020-06-19 около 19 часов в Паневежисе, на ул. Атейтес, из дома во двор вышла девочка и пропала без вести.

Обновлено: поиск девочки закончился благополучно. Полиция сообщила, что пропавшая была найдена целой и невредимой.