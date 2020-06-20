Пропавшая в пятницу вечером девочка была найдена

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В субботу утром полиция Литвы распространила сообщение с просьбой сообщить, если у кого была информация о пропавшей девятилетней девочке. Вскоре полиция подтвердила, что ребенок был найден живым и невредимым.
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Полицейские не предоставили больше информации о том, где была девочка.
2020-06-19 около 19 часов в Паневежисе, на ул. Атейтес, из дома во двор вышла девочка и пропала без вести.
Обновлено: поиск девочки закончился благополучно. Полиция сообщила, что пропавшая была найдена целой и невредимой.
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