В последний раз ее видели 14 января, в 21 ч. когда она уезжала с АЗС в Ужледжяйском старостве (Каунасский район) на сером автомобиле Peugeot 406 (государственный номер CGC 976).
Сообщение о том, что она пропала, поступило 17 января. Полиция сразу начала искать пропавшую.
Усиленные наряды полиции прочесывали окрестности.
Автомобиль с телом женщины был обнаружен в канале в Каунасском районе.
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