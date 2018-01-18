Полиция ГКП Каунасского округа разыскивала пропавшую без вести Живиле Янчауските (1991 г.р.).
© A.Stackevič nuotr.

В последний раз ее видели 14 января, в 21 ч. когда она уезжала с АЗС в Ужледжяйском старостве (Каунасский район) на сером автомобиле Peugeot 406 (государственный номер CGC 976).

Сообщение о том, что она пропала, поступило 17 января. Полиция сразу начала искать пропавшую.

Усиленные наряды полиции прочесывали окрестности.

Автомобиль с телом женщины был обнаружен в канале в Каунасском районе.

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