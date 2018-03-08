Полиция сообщала, что 6 марта 43-летняя женщина с малолетним сыном Артемием (2014 г.р.) съехала с арендованной квартиры на ул. Субачаус и пропала.

Сообщалось, что женщина склонна к асоциальному образу жизни, поэтому ее ребенку грозит реальная опасность.

По имевшимся данным, она находилась в Вильнюсе.

По словам следователя Збигнева Ромейко, владелец квартиры, с которой съехала женщина, сказал, что она переехала в другую квартиру в Вильнюсе.

О пропавшем мальчике беспокоились воспитатели. По словам следователя, ребенка со вторника не приводят в детский сад, поэтому воспитатель связалась со специалистами по правам ребенка.

Специалисты, зная, что женщина стоит на учете, информировала об исчезновении женщины полицию.

Это не первый случай, когда ребенок Бердель пропадает. В прошлом году женщина была наказана за то, что оставила ребенка на улице одного, без присмотра. Мальчику было два года. Мать тогда нашли в другом месте. Она была пьяна.

По данным полиции, у женщины были проблемы с алкоголем. Полиция прочесывала город.