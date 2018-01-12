Парапланериста ищут с 11 января, поиски велись всю ночь и продолжились в пятницу.
Поиски ведутся с помощью Центра координирования спасательных действий на море (ЛА), Службы охраны госграницы и Литовской полиции.
Представитель "Воздушной навигации" Витаутас Бенюшис сказал BNS, что сообщение об исчезновении парапланериста поступило 11 января в 21 ч. По предварительным данным, мужчина должен был быть в Ниде в 18 ч.
По данным Департамента полиции, мужчине (1977 г.р.) в 17.30 ч. до Ниды оставалось всего 5 км.
На место происшествия из Клайпеды выехали еще три экипажа полиции и кинолог с собакой.
В поисках участвует вертолет ВВС ЛА, военных корабли.
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