Парапланериста ищут с 11 января, поиски велись всю ночь и продолжились в пятницу.

Поиски ведутся с помощью Центра координирования спасательных действий на море (ЛА), Службы охраны госграницы и Литовской полиции.

Представитель "Воздушной навигации" Витаутас Бенюшис сказал BNS, что сообщение об исчезновении парапланериста поступило 11 января в 21 ч. По предварительным данным, мужчина должен был быть в Ниде в 18 ч.

По данным Департамента полиции, мужчине (1977 г.р.) в 17.30 ч. до Ниды оставалось всего 5 км.

На место происшествия из Клайпеды выехали еще три экипажа полиции и кинолог с собакой.

В поисках участвует вертолет ВВС ЛА, военных корабли.