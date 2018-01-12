Парапланериста ищут с 11 января, поиски велись всю ночь и продолжились в пятницу.

Поиски ведутся с помощью Центра координирования спасательных действий на море (ЛА), Службы охраны госграницы и Литовской полиции.

Представитель "Воздушной навигации" Витаутас Бенюшис сказал BNS, что сообщение об исчезновении парапланериста поступило 11 января в 21 ч. По предварительным данным, мужчина должен был быть в Ниде в 18 ч.

По данным Департамента полиции, мужчине (1977 г.р.) в 17.30 ч. до Ниды оставалось всего 5 км.

На место происшествия из Клайпеды выехали еще три экипажа полиции и кинолог с собакой.

В поисках участвует вертолет ВВС ЛА, военных корабли.

Утверждают, что парапланерист пропал в окрестностях Ниды.

"Район поиска был установлен на основе полученной от операторов связи информации о последнем месте, где были зафиксированы сигналы мобильного телефона пропавшего мужчины", – сказал BNS 12 января командор-лейтенант Рамунас Кажярскас.

По его словам, сейчас район поиска охватывает 10 км вокруг Ниды и он постоянно расширяется. Офицер сказал, что поиски шли на протяжении всей ночи, дважды вылетали военные вертолеты, в поисках участвовали и военных корабли.

По словам Кажярскаса, парапланерист мог упасть и в воду и на сушу.

12 января поиски парапланериста начаты и на территории Калининградской области. Там в поисках также участвует вертолет. Поиски ведутся как в Куршском заливе, так и со стороны Балтийского моря.