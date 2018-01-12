Парапланериста ищут с 11 января, поиски велись всю ночь и продолжились в пятницу.
Поиски ведутся с помощью Центра координирования спасательных действий на море (ЛА), Службы охраны госграницы и Литовской полиции.
Представитель "Воздушной навигации" Витаутас Бенюшис сказал BNS, что сообщение об исчезновении парапланериста поступило 11 января в 21 ч. По предварительным данным, мужчина должен был быть в Ниде в 18 ч.
По данным Департамента полиции, мужчине (1977 г.р.) в 17.30 ч. до Ниды оставалось всего 5 км.
На место происшествия из Клайпеды выехали еще три экипажа полиции и кинолог с собакой.
В поисках участвует вертолет ВВС ЛА, военных корабли.
Утверждают, что парапланерист пропал в окрестностях Ниды.
"Район поиска был установлен на основе полученной от операторов связи информации о последнем месте, где были зафиксированы сигналы мобильного телефона пропавшего мужчины", – сказал BNS 12 января командор-лейтенант Рамунас Кажярскас.
По его словам, сейчас район поиска охватывает 10 км вокруг Ниды и он постоянно расширяется. Офицер сказал, что поиски шли на протяжении всей ночи, дважды вылетали военные вертолеты, в поисках участвовали и военных корабли.
По словам Кажярскаса, парапланерист мог упасть и в воду и на сушу.
12 января поиски парапланериста начаты и на территории Калининградской области. Там в поисках также участвует вертолет. Поиски ведутся как в Куршском заливе, так и со стороны Балтийского моря.
В пруду обнаружили автомобиль лесничества, рядом - пьяного лесничего (4)
В деревне Эндришкяй (Йонишкский район) в пруду...
Пропал летевший в Ниду парапланерист, детали параплана обнаружены в России (9)
Ведутся поиски вылетевшего из Вильнюса в Ниду...
Во время пьянки двое несовершеннолетних изнасиловали 15-летнюю (13)
10 января, вечером, около 22 ч., в одной из деревень...
TOP новостей
Врач эмигрировал в Скандинавию: достойная зарплата и полугодовой отпуск (51)
Врач абдоминальной хирургии Вирмантас Даубарас в Литве...
Правозащитница Элла Полякова: в Литву я приезжала как из тюрьмы (89)
13 января 1991 года, когда советские танки давили мирных...
Такого еще не было: новые квартиры продают частями (2)
Вильнюсские власти просят прокуроров расследовать, не...
Глава МИД Литвы: сейчас мы находимся в безопасности (13)
"Сейчас мы находимся в безопасности", - сказал после...