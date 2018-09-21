Такое решение принял Вильнюсский окружной суд, рассмотрев апелляцию прокурора Эгидиюса Мотеюнаса и ужесточив наказание, назначенное судом низшей инстанции 18 апреля 2018 г.

Вильнюсский участковый суд в апреле признал жительницу Вильнюса Г.В.-К. виновной в вождении в нетрезвом виде (в организме было больше 1,5 промилле), но освободил от уголовной ответственности, передав ее на поруки ее матери. Женщину лишили прав на 1,5 года и назначили ей штраф в размере 1500 евро.

"Суд первой инстанции назначил Г.В.-К. довольно мягкое наказание, этого недостаточно для осуществления превентивных мер и удержания человека от подобных нарушений в будущем", – указал прокурор Мотеюнас. Он подал апелляцию и попросил суд конфисковать у Г.В.-К. автомобиль Land Rover, которым она управляла, находясь в состоянии алкогольного опьянения или столько денег, сколько он стоил (40 090 евро).

Вильнюсский окружной суд принял во внимание позицию и аргументы прокурора и констатировал, что конфисковать у семьи автомобиль нецелесообразно, но есть снования для конфискации у Г.В.-К. 40 000 евро.