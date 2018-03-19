Как сообщает правоохрана, расследование начато на основании заявления М. Маяускаса, в котором говорится, что "во время одной новостной телепрограммы была анонимно распространена не соответствующая действительности и клеветническая информация о нем".

"Досудебное расследование на основании ч. 2 статьи 154 Уголовного кодекса начато с целью установить фактические обстоятельства события", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Эта статья предусматривает за клевету штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Досудебное расследование проводят следователи Главного комиссариата Вильнюсского округа, его организует и контролирует Вильнюсская участковая прокуратура.

О неподобающем поведении М. Маяускаса одна девушка рассказала на условиях анонимности телеканалу Info TV.

Она сказала, что инцидент имел место более пяти лет назад, когда М. Маяускас работал советником тогдашнего премьера Андрюса Кубилюса по финансовым вопросам.

Девушка рассказала, что М. Маяускас, будучи нетрезвым, пригласил ее в квартиру в Старом городе, стал ее раздевать и домогался сексуальных отношений, однако когда она испугалась, оставил свои попытки.

М. Маяускас отрицает эту информацию.

Правоохрана решила не начинать расследование относительно поведения М. Маяускаса, так как не установила служебной или какой-то другой зависимости между М. Маяускасом и девушкой, представившей информацию редакции телеканала.