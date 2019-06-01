По словам окружного прокурора Аго Сийнмаа, теперь правоохранители в дальнейшем расследовании сосредоточатся прежде всего на том, чтобы проверить, связаны ли подозреваемые с другими имевшими место в последнее время в Эстонии автокражами.
Сегодня утром полиция задержала в Тарту двух граждан Литвы, которые угнали с улицы Рыыму дорогой внедорожник Toyota RAV4.
Прокуратура Эстонии задержала двух граждан Литвы, подозреваемых в серийных угонах (3)
Тартуский уездный суд по ходатайству прокуратуры взял...
Вильнюсская полиция просит помощи – нужно узнать этого человека (8)
Сотрудники 6 комиссариата полиции города Вильнюса...
Ночью в Вильнюсе полицейские преследовали детей, взявших автомобиль в аренду (19)
В ночь с пятницы на субботу Вильнюсская дорожная...
В Паланге был остановлен мертвецки пьяный велосипедист (4)
Телевидение Reidas TV в социальной сети Facebook поделилось...
В Юрбаркасе – ряд преступлений: генкомиссар полиции Литвы обещает подкрепление (8)
В спокойном литовском Юрбаркасе в последние несколько...
TOP новостей
ФОТО: в Вильнюсе отметили столетие Союза стрелков Литвы (202)
В Вильнюсе в субботу отметили 100-летие Союза стрелков...
ФОТО: в Вильнюсе учредили новую либеральную Партию свободы (51)
В субботу в Вильнюсе , в бизнес-центре К29, прошёл...
На вильнюсских остановках оборудуют до 90 новых павильонов (17)
В Вильнюсе на остановках общественного транспорта в...
В Паланге почтили память Стасиса Повилайтиса: здесь он останется навсегда (2)
Память жившего и творившего в Паланге Стасиса...
Настоящего лета придётся подождать до понедельника: на выходных повезёт не всем
В субботу над Литвой с запада на восток протянется...