По словам окружного прокурора Аго Сийнмаа, теперь правоохранители в дальнейшем расследовании сосредоточатся прежде всего на том, чтобы проверить, связаны ли подозреваемые с другими имевшими место в последнее время в Эстонии автокражами.

Сегодня утром полиция задержала в Тарту двух граждан Литвы, которые угнали с улицы Рыыму дорогой внедорожник Toyota RAV4.