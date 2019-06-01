Тартуский уездный суд по ходатайству прокуратуры взял под стражу двух граждан Литвы, которых сегодня утром задержали вместе с угнанным автомобилем.
Tartu, Estija
© Shutterstock nuotr.

По словам окружного прокурора Аго Сийнмаа, теперь правоохранители в дальнейшем расследовании сосредоточатся прежде всего на том, чтобы проверить, связаны ли подозреваемые с другими имевшими место в последнее время в Эстонии автокражами.

Сегодня утром полиция задержала в Тарту двух граждан Литвы, которые угнали с улицы Рыыму дорогой внедорожник Toyota RAV4.

rus.delfi.ee
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