Произошел пожар в Шяуляйском СИЗО, эвакуировали задержанных из трех камер

О пожаре сообщили в 20.57 ч.

Горящую кровать заметили работники СИЗО, они вызвали пожарных и сами стали тушить пожар.

По предварительным данным, причиной пожара могли быть проблемы с проводкой. Загорелась кровать.

Ради безопасности были эвакуированы задержанные из трех камер. По данным пожарных, во время пожара никто не пострадал.

Причину пожара выясняют.

Директор СИЗО Саулюс Раюнчюс сказал, что пожар начался в одиночной камере. Были эвакуированы и задержанные из двух соседних одиночных камер.

"Пока причину пожара мы назвать не можем, задержанного допрашивают, он находился в камере один. Никто не пострадал", – сказал Раюнчюс.