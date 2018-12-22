О пожаре сообщили в 20.57 ч.
Горящую кровать заметили работники СИЗО, они вызвали пожарных и сами стали тушить пожар.
По предварительным данным, причиной пожара могли быть проблемы с проводкой. Загорелась кровать.
Ради безопасности были эвакуированы задержанные из трех камер. По данным пожарных, во время пожара никто не пострадал.
Причину пожара выясняют.
Директор СИЗО Саулюс Раюнчюс сказал, что пожар начался в одиночной камере. Были эвакуированы и задержанные из двух соседних одиночных камер.
"Пока причину пожара мы назвать не можем, задержанного допрашивают, он находился в камере один. Никто не пострадал", – сказал Раюнчюс.
Произошел пожар в Шяуляйском СИЗО, эвакуировали задержанных из трех камер
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