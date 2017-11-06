Во время фестиваля было возбуждено около сотни дел о проступке, из которых около 60 было связано с употреблением или хранением наркотиков. Самыми распространенными видами наркотиков стали марихуана, амфетамин и экстази.
Руководитель службы анестезиологии, оперативных и интенсивных услуг Пярнуской больницы Райдо Паасма по собственной инициативе провел на фестивале Weekend исследование, в ходе которого были собраны образцы мочи из баков уличных туалетов. Поскольку результаты исследования пока не обнародованы, подробно говорить о них Паасма не стал, но отметил, что на основании анализов можно утверждать, что в Эстонию пришли новые психотропные вещества.
"Это катиноны, мефедрон и первичный продукт GBL или GHB (бутирата — прим. ред.)", — сказал он. По его словам, на основании исследования невозможно заключить, насколько широко распространены эти вещества в Эстонии, поскольку именно на такого рода мероприятиях спектр различных веществ наиболее широкий.
"Как наркотики, так и алкоголь употребляется на всех мероприятиях, но, поскольку наш фестиваль имеет такие масштабы, то это сильнее бросается в глаза. Мы всегда говорим своим посетителям, что к наркотикам показываем нулевую толерантность", — отметил представитель Weekend Гуннар Виесе и добавил, что поскольку посетители фестиваля представляют собой срез общества, то использование ими наркотиков отражает проблему по стране в целом.
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