В 16.45 час. на этой улице, под кольцом у Литовского университета образовательных наук столкнулись VW Golf и грузовой автомобиль, сообщили в полиции.
Люди не пострадали, однако в результате аварии образовалась пробка.
Полиция жителей Вильнюса призывает выбрать альтернативный маршрут.
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