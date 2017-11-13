В Вильнюсе из-за дорожного происшествия образовался затор на улице Гележинё Вилко.
© DELFI / Karolina Pansevič

В 16.45 час. на этой улице, под кольцом у Литовского университета образовательных наук столкнулись VW Golf и грузовой автомобиль, сообщили в полиции.

Люди не пострадали, однако в результате аварии образовалась пробка.

Полиция жителей Вильнюса призывает выбрать альтернативный маршрут.

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