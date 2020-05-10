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В ночь с субботы на воскресенье, около 00.57, жители Клайпеды сообщили полиции, что пр. Статибининку машина въехала в автомобили, припаркованные во дворе, и уехала.
Приключения клайпедчан: признались полиции, что сбежали с места аварии и имели при себе наркотики
© DELFI / Domantas Pipas

Сотрудники полиции сообщают, что в 01.40 в Клайпеде, на ул. Миниёс, полиция заметила автомобиль Saab с разбитым правым зеркалом. Появились подозрения, что это была та же машина, которая покинула место происшествия, и остановила ее.

Водитель 1998 года рождения признался в совершении ДТП. Зрачки глаз водителя были расширены, говорил бессвязно.

Пассажир автомобиля (1998 года рождения) признался в том, что имел при себе запрещенные вещества.

Было начато расследование в соответствии со статьей 259 УК Литовской Республики.

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