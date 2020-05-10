Приключения клайпедчан: признались полиции, что сбежали с места аварии и имели при себе наркотики

Сотрудники полиции сообщают, что в 01.40 в Клайпеде, на ул. Миниёс, полиция заметила автомобиль Saab с разбитым правым зеркалом. Появились подозрения, что это была та же машина, которая покинула место происшествия, и остановила ее.
Водитель 1998 года рождения признался в совершении ДТП. Зрачки глаз водителя были расширены, говорил бессвязно.
Пассажир автомобиля (1998 года рождения) признался в том, что имел при себе запрещенные вещества.
Было начато расследование в соответствии со статьей 259 УК Литовской Республики.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После 43 новых случаев коронавируса в Литве - предупреждение эпидемиолога: это уже плохо (95)
В течение выходных в Литве было подтверждено в общей...
Пандемия поразит экономики всех стран ЕС: страны, которые заманили эмигрантов, могут намного хуже справиться с кризисом (12)
Хотя пандемия коронавируса стала серьезной проблемой...
Эксперты рассказали, как пережить карантинный кризис: не говорите себе одной фразы и откажитесь от алкоголя (11)
Глобальная вспышка коронавируса, несомненно, затронула...
Отпор карантину: если не разрешат, старшеклассники организуют выпускные подпольно (25)
Выпускники готовятся к экзаменам, но уже начали...
С хорошей погодой литовцы забыли про карантин: провели выходные у озер (10)
В воскресенье, когда столбик термометра поднялся вверх...