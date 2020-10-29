Приехавшие из-за границы воры арендовали в центре Вильнюса трехэтажную квартиру

24 октября, в 12 ч., в Укмерге, во двор дома женщины (1942 г.р.) вошли три женщины, которые попросили воды для ребенка. Когда пожилая женщина налила воды, поговорила с женщинами, она вернулась домой и обнаружила, что пропали 10 000 евро. Задержать подозреваемых сразу не удалось.
26 октября, в 14 ч., в деревне Сорок татар, во двор дома мужчины приехал автомобиль Opel с польскими номерами. Из него вышли шесть
женщин и мужчина, которые пытались попасть в дом, разыграв эпилептический припадок, но у них ничего не вышло.
Полиция поняла, что оба эти случая связаны. Они собрали необходимую информацию и выяснили место нахождения подозреваемых. Выяснилось, что "гости" из Украины арендовали в Старом городе Вильнюса 3-этажную квартиру и платили за нее 100 евро в сутки. Во время обыска полиция изъяла ценные для следствия вещи и, вероятно, марихуану. Криминалисты подоспели вовремя, "туристы" собирались уехать.
Начато расследование, суд будут просить назначить подозреваемым меру пресечения в виде ареста.
Полиция просит возможных пострадавших от этих лиц звонить по номеру 8 70065 372.
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