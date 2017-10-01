Прицеп грузовика стал причиной крупной аварии

В воскресенье на паневежской объездной дороге произошла авария.
© DELFI / Domantas Pipas

ДТП произошло 1 октября, около 14 часов на паневежской объездной дороге, дороге A17.

На ремонтируемом участке пути от грузовика отделился прицеп и попал под двигавшийся следом другой грузовой автомобиль. В результате столкновения грузовик, за рулем которого находился гражданин Польши, перевернулся и упал на легковой автомобиль. К счастью, никто не пострадал, но люди были сильно напуганы.

Автомобили участников этой аварии сильно повреждены. Груз, который вез гражданин Польши, остался в сохранности.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

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