Прицеп грузовика стал причиной крупной аварии

ДТП произошло 1 октября, около 14 часов на паневежской объездной дороге, дороге A17.

На ремонтируемом участке пути от грузовика отделился прицеп и попал под двигавшийся следом другой грузовой автомобиль. В результате столкновения грузовик, за рулем которого находился гражданин Польши, перевернулся и упал на легковой автомобиль. К счастью, никто не пострадал, но люди были сильно напуганы.

Автомобили участников этой аварии сильно повреждены. Груз, который вез гражданин Польши, остался в сохранности.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.