Прицеп грузовика стал причиной крупной аварии

ДТП произошло 1 октября, около 14 часов на паневежской объездной дороге, дороге A17.
На ремонтируемом участке пути от грузовика отделился прицеп и попал под двигавшийся следом другой грузовой автомобиль. В результате столкновения грузовик, за рулем которого находился гражданин Польши, перевернулся и упал на легковой автомобиль. К счастью, никто не пострадал, но люди были сильно напуганы.
Автомобили участников этой аварии сильно повреждены. Груз, который вез гражданин Польши, остался в сохранности.
Полиция выясняет обстоятельства аварии.
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