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Ночью пожарные получили сообщение о горящих контейнерах на окраине Вильнюса. Приехавшие спасатели потушили пожар, но находка в одном из контейнеров вызвала ужас.
Прибывшие ночью тушить контейнер пожарные обнаружили в нем тело неизвестного
© DELFI / Erika Venckutė

Департамент полиции сообщает, что 22 августа, в 0.25, в Вильнюсе, на улице Соду, после тушения пожара в металлическом мусорном контейнере было обнаружено обгоревшее тело неизвестного.

Началось досудебное расследование по установлению причины смерти.

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