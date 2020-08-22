Прибывшие ночью тушить контейнер пожарные обнаружили в нем тело неизвестного

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Ночью пожарные получили сообщение о горящих контейнерах на окраине Вильнюса. Приехавшие спасатели потушили пожар, но находка в одном из контейнеров вызвала ужас.
Департамент полиции сообщает, что 22 августа, в 0.25, в Вильнюсе, на улице Соду, после тушения пожара в металлическом мусорном контейнере было обнаружено обгоревшее тело неизвестного.
Началось досудебное расследование по установлению причины смерти.
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