Прибывшие ночью тушить контейнер пожарные обнаружили в нем тело неизвестного

Департамент полиции сообщает, что 22 августа, в 0.25, в Вильнюсе, на улице Соду, после тушения пожара в металлическом мусорном контейнере было обнаружено обгоревшее тело неизвестного.

Началось досудебное расследование по установлению причины смерти.