Преступники поменяли курс обмена валюты и украли тысячи евро

27 февраля, в 19.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Озо, преступники, подключившись к системе автомата по обмену валюты изменили курс обмена, обналичили 18 000 евро.