27 февраля, в 19.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Озо, преступники, подключившись к системе автомата по обмену валюты изменили курс обмена, обналичили 18 000 евро.
© A.Didžgalvio nuotr.

Ведется расследование.

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