Полиции в Вильнюсе пришлось воспользоваться оружием, когда преследуемые подозреваемые не захотели сдаться по-хорошему. Одному из подозреваемых прострелили ногу.
© DELFI / Ainis Gurevičius

1 сентября около 4.31 мин в Вильнюсе, на улице С. Конарскио, полиция арестовала двух мужчин, которые обокрали магазин сотовых телефонов.

Один из подозреваемых оказал сопротивление и ударил сотрудника Вильнюсского комиссариата (1990 г.р.), а также разбрызгал слезоточивый газ.

Во время преследования подозреваемого сотрудники произвели один выстрел вверх из служебного оружия, а другой - в бегущего мужчину (1976 года рождения), который позже был доставлен в больницу из-за огнестрельного ранения ноги.

Другой мужчина, который оказался соучастником, также был задержан. У места происшествия была найдена сумка с мобильными телефонами.

Статьи по теме:

Эксперимент: сколько длится молниеносная кража из квартиры (5)

Статистика литовской полиции показывает, что лето –...

Кошмарная ночь недалеко от Вильнюса: такого жестокого убийства еще не видели (22)

Настолько жестокого убийства ни полицейские, ни...

ЧП и криминал

Литовец превратил свое арендованное жилье в настоящую плантацию конопли (3)

Английский город Висбеч обычно не славится своим...

Преследование подозреваемых в Вильнюсе: одному прострелили ногу (1)

Полиции в Вильнюсе пришлось воспользоваться оружием,...

В Вильнюсе загорелся мотоцикл (2)

В Вильнюсе помощь врачей, пожарных-спасателей и полиции...

В Вильнюсе пьяный водитель взял на таран автомобиль Toyota (6)

В пятницу поздно вечером ДТП произошло на Западной...

В суд доставлен подозреваемый в жестоком убийстве в Клебонишкском лесу

30 августа утром в суд в Каунасе был доставлен мужчина,...

TOP новостей

Город в Литве, где есть работа, но работать хотят не все (49)

"Город, в котором очень сложно найти работников", – так о...

Стоянки для машин предлагают сделать платными во всем Вильнюсе: у жителей есть альтернативы (66)

Расширение зон парковок - это хороший способ...

Linas Kukuraitis

Призыв к тысячам литовских семей: не забудьте забрать принадлежащие вам деньги (14)

В будущем семьи в Литве ждут большие перемены: говорят...

Синоптик рассказала, что ждет после жаркого лета (3)

Это лето на самом деле было очень жарким, не исключение...

Президент Литвы поздравил Словакию с национальным праздником

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил...