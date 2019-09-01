1 сентября около 4.31 мин в Вильнюсе, на улице С. Конарскио, полиция арестовала двух мужчин, которые обокрали магазин сотовых телефонов.
Один из подозреваемых оказал сопротивление и ударил сотрудника Вильнюсского комиссариата (1990 г.р.), а также разбрызгал слезоточивый газ.
Во время преследования подозреваемого сотрудники произвели один выстрел вверх из служебного оружия, а другой - в бегущего мужчину (1976 года рождения), который позже был доставлен в больницу из-за огнестрельного ранения ноги.
Другой мужчина, который оказался соучастником, также был задержан. У места происшествия была найдена сумка с мобильными телефонами.
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