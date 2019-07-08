Во время преследования водитель Mercedes Benz, чтобы объехать "ежа", направил автомобиль на полицейского. Тот, чтобы остановить беглеца, применил служебное оружие и выстрелил в переднее колесо автомобиля.
Водитель Mercedes Benz, опасно маневрируя и создавая аварийные ситуации, ехал в сторону Каунаса. По дороге полицейским удалось остановить его. Во время задержания водитель и пассажир оказывали сопротивление стражам порядка и нанесли травмы сотрудникам полиции 1988 г.р. (травма руки), 1990 г.р. (травма ноги) и 1990 г.р. (травма ноги). Всем троим пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Нетрезвый (от проверки на трезвость отказался) водитель автомобиля (1984 г.р.) и нетрезвый пассажир (3,01 промилле) (1985 г.р.) были закрыты в КПЗ.
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