Каунасская полиция сообщает, что минувшей ночью полицейским пришлось преследовать автомобиль BMW. Выяснилось, что транспортным средством, которое врезалось в столб, управляла нетрезвая девушка-подросток.
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В ночь на четверг, в 3.30 ч., полиция решила остановить для проверки подозрительный автомобиль BMW, однако его водитель не остановился.

На перекрестке проспекта Тайкос и ул. Гаражу полиция разложила "ежа". Автомобиль проехался по нему и остановился только на круговом перекрестке проспектов Прамонес и Тайкос, где выехал на газон и врезался в столб.

В ДТП никто не пострадал, Водитель (2002 г.р.) была нетрезвой – 0,97 промилле.

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