В ночь на четверг, в 3.30 ч., полиция решила остановить для проверки подозрительный автомобиль BMW, однако его водитель не остановился.

На перекрестке проспекта Тайкос и ул. Гаражу полиция разложила "ежа". Автомобиль проехался по нему и остановился только на круговом перекрестке проспектов Прамонес и Тайкос, где выехал на газон и врезался в столб.

В ДТП никто не пострадал, Водитель (2002 г.р.) была нетрезвой – 0,97 промилле.