В ночь на четверг, в 3.30 ч., полиция решила остановить для проверки подозрительный автомобиль BMW, однако его водитель не остановился.
На перекрестке проспекта Тайкос и ул. Гаражу полиция разложила "ежа". Автомобиль проехался по нему и остановился только на круговом перекрестке проспектов Прамонес и Тайкос, где выехал на газон и врезался в столб.
В ДТП никто не пострадал, Водитель (2002 г.р.) была нетрезвой – 0,97 промилле.
Преследование BMW в Каунасе: несовершеннолетнюю девушку остановил только столб (1)
Каунасская полиция сообщает, что минувшей ночью...
В Рокишкском районе мужчина угрожал застрелить свою жену (1)
Департамент полиции информировал, что в Рокишкском...
В Каунасе упал балкон с находившимися на нем людьми (11)
В каунасском микрорайоне Шилайняй упал балкон с...
В Каунасе троллейбус взял на таран автомобиль, пострадали две женщины
12 сентября, в 11.18 ч., в Каунасе, на проспекте Сукилелю,...
В Паневежисе убита девушка, задержаны подозреваемые (2)
В Паневежисе во вторник вечером была убита девушка....
TOP новостей
Водители нашли проблему: из-за неисправной техники - тысячные штрафы
"Это что-то нереальное". Так ситуацию на Калварийском...
Президент Литвы заявила, что комиссиям Cейма не удастся заставить ее замолчать (106)
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что...
Горсовет Клайпеды обратится в суд по поводу импичмента Титову (3)
Муниципальный совет города Клайпеды в четверг...
Владимир Гомельский: Ясикявичюс, безусловно, - лучший молодой тренер в Европе (1)
Владимир Гомельский не участвовал в Олимпийских иргах...
Рейтинг кандидатов в президенты: наступает время перемен (16)
В конце августа в тройку популярных кандидатов на пост...