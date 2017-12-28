Иск прокуроров был выставлен тогдашнему руководителю Dalkia Lietuva Андрюсу Януконису, президенту Vilniaus energija Жану Сакресту, а также президенту компании и акционеру Icor Линасу Самуолису.
"Уголовное дело прекратить за истечением срока давности, меры пресечения - подписки о невыезде отменить", - провозгласила в заседании судья Виргиния Шведене, рассматривавшая дело на протяжении трёх лет.
Постановление в 20-дневный срок может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы.
Служба по расследованию финансовых преступлений три года назад высказала подозрения о возможно незаконном манипулировании ценами на газ, вследствие чего предприятиям Vilniaus energijai и Litesko, а также потребителям теплоэнергии в стране был нанесен ущерб в размере почти 3 млн евро.
По истечении 15-летнего срока аренды Вильнюсских теплосетей Vilniaus energija в марте этого года передала сети в ведение Вильнюсской мэрии и муниципального предприятия Vilniaus silumos tinklai.
Компания Vilniaus energija утверждает, что судебный процесс основывался на недостоверных данных и измышлениях.
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