Вильнюсский окружной суд в четверг в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело в отношении троих бывших руководителей компании Vilniaus energija, бывшей под управлением французского концерна Veolia (ныне - Dalkia) по обвинению в мошенничестве и иных возможных преступлениях при манипуляции ценами во время покупки газа.
© DELFI / Andrius Ufartas

Иск прокуроров был выставлен тогдашнему руководителю Dalkia Lietuva Андрюсу Януконису, президенту Vilniaus energija Жану Сакресту, а также президенту компании и акционеру Icor Линасу Самуолису.

"Уголовное дело прекратить за истечением срока давности, меры пресечения - подписки о невыезде отменить", - провозгласила в заседании судья Виргиния Шведене, рассматривавшая дело на протяжении трёх лет.

Постановление в 20-дневный срок может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы.

Служба по расследованию финансовых преступлений три года назад высказала подозрения о возможно незаконном манипулировании ценами на газ, вследствие чего предприятиям Vilniaus energijai и Litesko, а также потребителям теплоэнергии в стране был нанесен ущерб в размере почти 3 млн евро.

По истечении 15-летнего срока аренды Вильнюсских теплосетей Vilniaus energija в марте этого года передала сети в ведение Вильнюсской мэрии и муниципального предприятия Vilniaus silumos tinklai.

Компания Vilniaus energija утверждает, что судебный процесс основывался на недостоверных данных и измышлениях.

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