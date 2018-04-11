Таможенники информировали, что наркотики были обнаружены в автомобиле Citroen DS5, на котором предприниматель возвращался из Испании. В автомобиле были оборудованы тайники.
Это второй крупный груз наркотиков, задержанный в этом году: 85 кг гашиша задержали в феврале в металлических плугах, которые привезли в Литву из-за границы.
8 апреля, около 7 ч. утра, на литовско-польской границе у бывшего Калварийского КПП для проверки был остановлен Citroen DS5, которым управлял Д.М.
Во время осмотра под ковриком был обнаружен тайник. Поэтому проверку продолжили уже в Кибартай.
Под передними сиденьями в днище были обнаружены тайники с пакетами в полиэтиленовой пленке. Еще один тайник был за приборной панелью.
По предварительным данным, в машине перевозили гашиш.
Всего в Citroen DS5 таможенники нашли 79,95 кг гашиша, его стоимость на черном рынке составляет 800 000 евро.
Д.М. был задержан, Каунасская окружная прокуратура проводит расследование.
Предприниматель решением суда был задержан на месяц. Ему грозит лишение свободы на срок 10-15 лет.
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