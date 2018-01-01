Примерно в 23:00 полицию вызвал голодный гражданин, который был недоволен тем, что охрана не впустила его в ресторан McDonald's, расположенный на проспекте Гедиминаса.

Охранники пояснили полиции, что этого человека они не впускают из-за не вызывающей доверие внешности. Мужчина обещал в связи с этим обратиться в суд и добавил, что у него там уже заведено 8 дел. Полиция ему ничем не могла помочь, так как McDonald's является частной компанией и руководствуется своими правилами.

Примерно сразу же после полуночи жительница столицы пожаловалась полицейским, что нетрезвый муж бросил в неё блюдо с салатом. Кроме того, супруг не выпускал жену из дома.

В эту ночь столичная полиция получила множество сообщений о беспокойных соседях и бытовых драках. Много насилия было зафиксировано не только в домашних условиях, но и в публичных местах.

Например, примерно в 2:00 ночи человек был избит на Кафедральной площади, трое юношей были избиты и на горе Таурас, где Новый год традиционно празднует молодежь.

Наибольшее беспокойство у полиции вызвало сообщение, полученное в 3:15 утра, когда стало известно что на улице Калварию на лестничной площадке в луже крови лежит девушка без признаков жизни. Прибывшие на место полицейские сообщили, что девушка жива, однако находится без сознания.

Как выяснилось, это несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения. Скорая доставила ее в больницу. Полицейские на месте происшествия задержали нескольких лиц и доставили их в комиссариат. Там будут выяснять, при каких обстоятельствах была ранена пострадавшая.

В новогоднюю ночь в Вильнюсе от выстрелов петард пострадало 10 человек, кроме того, одна петарда выбила окно.

Примерно в 4:00 утра женщина сообщила, что ее брат с мечом бегает вокруг дома и сыплет угрозами.

Примерно в 5:20 пожарным и полиции было сообщено, что в гостинице Hotel Tilto зафиксирован пожар. В гостинице в это время находилось много людей.

Однако, как прояснилось, в гостинице ничего не горело, а переполох подняли молодые граждане Польши, которые решили воспользоваться находившимися в гостинице огнетушителями. Пятеро поляков доставлены в комиссариат, там в их отношении составлены протоколы об административном нарушении.