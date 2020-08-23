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Позорным образом завершилась карьера вильнюсского полицейского, который во время пьянки с друзьями напал на незнакомого человека и пинал ногами его автомобиль BMW.
Позорное завершение карьеры: пьяный полицейский напал на водителя BMW
© Sputnik / Scanpix

Департамент полиции сообщил, что 22 августа, в 17.10 ч. в Вильнюсе, на ул. Олимпечу, к мужчине (1987 г.р.), сидевшему в собственном автомобиле BMW 325, подошли трое незнакомых людей, один из которых стал требовать, чтобы водитель их подвез.

Когда мужчина не согласился, агрессивный прохожий стал пинать его автомобиль.

Задержаны подозреваемые: нетрезвый (2,03 промилле) сотрудник полиции (1991 г.р.), нетрезвый (1,93 промилле) мужчина (1986 г.р.) и нетрезвый (1,46 промилле) мужчина (1979 г.р.).

Начато расследование.

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