Позорное завершение карьеры: пьяный полицейский напал на водителя BMW

Департамент полиции сообщил, что 22 августа, в 17.10 ч. в Вильнюсе, на ул. Олимпечу, к мужчине (1987 г.р.), сидевшему в собственном автомобиле BMW 325, подошли трое незнакомых людей, один из которых стал требовать, чтобы водитель их подвез.
Когда мужчина не согласился, агрессивный прохожий стал пинать его автомобиль.
Задержаны подозреваемые: нетрезвый (2,03 промилле) сотрудник полиции (1991 г.р.), нетрезвый (1,93 промилле) мужчина (1986 г.р.) и нетрезвый (1,46 промилле) мужчина (1979 г.р.).
Начато расследование.
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