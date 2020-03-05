Пожилого мужчину подозревают в сексуальном домогательстве

Девушка пыталась покончить с собой, поскольку столкнулась с сексуальными домогательствами.
Выявили подозреваемого. Это 71-летний житель Пакруойского района. Подозревают, что он совершает подобные преступления с 2015 года.
Мужчина через социальные сети ищет девушек и женщин, которые могли бы работать у него домохозяйками. Он договаривается с ними об условиях работы и оплате труда, но не трудоустраивает их, как того требует закон. Кроме того, некоторые женщины столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны "работодателя".
Сейчас известны четыре женщины 17-31 лет, которые работали у этого пожилого человека. Они приезжали работать в Пакруоис из Биржайского, Шакяйского и Укмергского района. Следователи просят отозваться и других возможно пострадавших женщин. Можно связаться с полицией по эл. почте vilgaile.paskocimiene@policija.lt и телефону (8 700) 64 584 или по эл. почте Saulius.Kulikauskas@prokuraturos.lt и телефону (8 41) 598 342.
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