Пожилого мужчину подозревают в сексуальном домогательстве

Девушка пыталась покончить с собой, поскольку столкнулась с сексуальными домогательствами.

Выявили подозреваемого. Это 71-летний житель Пакруойского района. Подозревают, что он совершает подобные преступления с 2015 года.

Мужчина через социальные сети ищет девушек и женщин, которые могли бы работать у него домохозяйками. Он договаривается с ними об условиях работы и оплате труда, но не трудоустраивает их, как того требует закон. Кроме того, некоторые женщины столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны "работодателя".

Сейчас известны четыре женщины 17-31 лет, которые работали у этого пожилого человека. Они приезжали работать в Пакруоис из Биржайского, Шакяйского и Укмергского района. Следователи просят отозваться и других возможно пострадавших женщин. Можно связаться с полицией по эл. почте vilgaile.paskocimiene@policija.lt и телефону (8 700) 64 584 или по эл. почте Saulius.Kulikauskas@prokuraturos.lt и телефону (8 41) 598 342.