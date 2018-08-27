Пожарным-спасателям удалось предотвратить несчастье в Таураге

27 августа, в 5.36 ч., поступило сообщение о том, что в Таураге, на ул. В.Кудиркос горит жилой деревянный дом. Когда на место происшествия приехали спасатели, из постройки валил дым, открытого пламени не было видно.

На втором этаже находилась женщина с тремя детьми - 11, 13 и 18 лет, они просили о помощи. Спасатели при помощи выдвижной лестницы поднялись на второй этаж и спасли несчастных. Пожар начался на кухне. Сгорел холодильник, обгорело помещение. К счастью, люди не пострадали, но пережили сильный стресс, пожар нанес большой материальный ущерб.

"До несчастья оставалось совсем немного, – сказал представитель пожарных-спасателей Тадас Восилюс. – В доме был детектор дыма, но он не был включен. Если бы люди послушали пожарных и не только купили, но и установили бы детектор, то такого серьезного ущерба можно было бы избежать".

Несмотря на то, что причины пожара еще расследуют, предполагают, что источник пожара находился рядом с холодильником.