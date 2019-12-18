По данным Департамента полиции, в 23.13 ч. на пароме, который находился в море, пассажиры нарушили общественный порядок и вывели из строя систему пожарной безопасности, из-за этого сработала система защиты и были затоплены 42 каюты.
Двоих мужчин 1996 и 1998 г.р. допросили. Выяснилось, что один из них – пожарный-спасатель Каунасского управления.
Нанесенный ущерб устанавливается. Начато расследование по факту порчи имущества по неосторожности.
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