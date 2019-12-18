16 декабря на пароме в Балтийском море по вине пассажиров были затоплены 42 каюты.
"Tallink" keltas
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

По данным Департамента полиции, в 23.13 ч. на пароме, который находился в море, пассажиры нарушили общественный порядок и вывели из строя систему пожарной безопасности, из-за этого сработала система защиты и были затоплены 42 каюты.

Двоих мужчин 1996 и 1998 г.р. допросили. Выяснилось, что один из них – пожарный-спасатель Каунасского управления.

Нанесенный ущерб устанавливается. Начато расследование по факту порчи имущества по неосторожности.

ЧП и криминал

Пожарный-спасатель повредил систему пожарной безопасности на пароме и затопил 42 каюты (12)

16 декабря на пароме в Балтийском море по вине...

Пьяный сын переехал свою нетрезвую мать (5)

16 декабря, в 17.50 ч., в Расейнском районе, в деревне Паупё,...

В Вильнюсе столкнулись три автомобиля: пострадали женщина и ребенок (3)

Во вторник в Вильнюсе, в 12.28 ч., на ул. Тукстантмячё, около...

В Вильнюсе у контейнера нашли новорожденного, малыш жив (13)

Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе, около...

Вильнюсская полиция разыскивает молодого человека, который ударил девушку (6)

Вильнюсская полиция расследует нарушение...

TOP новостей

Обязательное страхование авто в Литве - необходимость, а действует не во всех случаях (4)

Если автомобили-участники ДТП были приобретены в...

ФСБ Telefono šnipinėjimas

Предлагали работу и продвижение по карьере: студенты из Литвы рассказали, как их вербовали российские спецслужбы (23)

"Меня пытались завербовать российские спецслужбы", - об...

Бюджет Литвы на 2020 год: сколько "на руки" будет получать пенсионер, учитель, президент (14)

Во вторник Сейм Литвы принял бюджет 2020 года. Команда...

Военная форма привела к конфликту в ресторане: кто должен извиниться? (2)

Не обслужили только потому, что был в военной форме. Об...

Побит температурный рекорд: таким теплым 18 декабря еще не был

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что...