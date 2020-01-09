По предварительным данным, на стройке землей засыпало двоих рабочих. Пожарные их откопали.

Один из мужчин был без сознания. Обоих пострадавших передали в руки врачей.

Государственная инспекция по труду 8 января после обеда сообщила BNS, что один из пострадавших скончался. Это первый несчастный случай с летальным исходом на работе в этом году.