Литовские пожарные в четверг утром сообщили, что обуздали пожар в Алитусе, на предприятии по переработке автомобильных покрышек, городская Комиссия по экстремальным ситуациям решила не закрывать школы.
Gaisras Alytuje
© Romas Sadauskas – Kvietkevičius

"В 5 часов утра пришлось побывать в эпицентре пожара, ситуация улучшается: ночью удалось локализовать пожар, горят отдельные очаги. К некоторым невозможно подобраться в темное время суток, потому что в помещениях сильное задымление, мы не рискуем жизнями пожарных, ждем, пока рассветет и будем видеть реальную ситуацию, как продолжить тушение (этих очагов – ред.)", – сказал BNS в четверг утром мэр Алитуса Нериюс Цесюлис.

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По его словам, в четверг утром ветер относит дым от Алитуса на территорию района, поэтому в Комиссии по экстремальным ситуациям решено продолжить работу образовательных учреждений.

"Дым не идет на Алитус, образовательные и другие учреждения будут работать в обычном режиме, а находящимся в промышленном районе предприятиям, где ощущается запах дыма, комиссия рекомендует сегодня не работать", – сказал мэр.

Н. Цесюлис также подчеркивает, что пожарные дали оценку угрозе обрушения зданий места пожара, на территории предприятия Ekologistika.

Пожар в здании площадью 2 тыс. кв. метров на улице Прамонес в Алитусе начался в ночь на среду. На территории самоуправления была объявлена экстремальная ситуация, эвакуирован находящийся поблизости Центр медицинской реабилитации и спорта, прекратили работу расположенные вокруг места пожара предприятия.

Министр по вопросам окружающей среды Кястутис Мажейка назвал этот пожар одним из крупнейших экологических несчастий в Литве в последнее время, а ущерб природе, по его словам, может составить 5 млн евро.

Представители Департамента противопожарной охраны и спасения информировали BNS, что в четверг утром на тушении пожара было занято около 50 пожарных, 11 автоцистерн и дополнительная техника. Причины пожара пока не установлены.

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