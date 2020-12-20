Пожар в Рокишкском районе: из-за неосторожного курения в постели погиб мужчина

В субботу, около 14 часов, в Рокишкском районе в доме мужчины (1964 года рождения) произошел пожар, во время которого погиб хозяин и сгорела внутренняя часть дома.

Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное курение в постели.

Начато досудебное расследование по установлению причины смерти.