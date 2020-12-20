Пожар в Рокишкском районе: из-за неосторожного курения в постели погиб мужчина

aA
Департамент полиции сообщил, что пожар в Рокишкском районе унес жизнь мужчины.
В субботу, около 14 часов, в Рокишкском районе в доме мужчины (1964 года рождения) произошел пожар, во время которого погиб хозяин и сгорела внутренняя часть дома.
Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное курение в постели.
Начато досудебное расследование по установлению причины смерти.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В холодильниках похоронного бюро не хватает места, некому хоронить умерших (50)
Безжалостная статистика - по заболеваемости...
Президент Литвы: мы переживаем переломный момент в жизни нашего народа (123)
Пандемия коронавируса стала испытанием для литовского...
В Сейме - предложение разрешить торговлю алкоголем по воскресеньям после 15 часов: Верига такого шага не понимает
Андрюс Мазуронис, член Партии труда, зарегистрировал...
Профессор Чаплинскас: результаты новых ограничений увидим на 28 день (12)
В среду в Литве вступил в силу более строгие...
Литовцы не отказываются от поездок за границу: предупреждают о возникающих рисках и изменении порядка путешествия (31)
В настоящее время наблюдается временный подъем в сфере...