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Департамент полиции сообщил, что пожар в Рокишкском районе унес жизнь мужчины.
Пожар в Рокишкском районе: из-за неосторожного курения в постели погиб мужчина
© DELFI / Josvydas Elinskas

В субботу, около 14 часов, в Рокишкском районе в доме мужчины (1964 года рождения) произошел пожар, во время которого погиб хозяин и сгорела внутренняя часть дома.

Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное курение в постели.

Начато досудебное расследование по установлению причины смерти.

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