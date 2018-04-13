Пожар в Паневежском районе: горели здания компании Alksnio dūmas

Пожарные-спасатели получили сообщение о пожаре в Деревне Вайвадай (Паневежский район). В 12.07 ч. сообщили, что от горящей травы загорелись постройки, принадлежащие компании Alksnio dūmas, которая производит копченую колбасу и другие мясные изделия.
Загорелась хозпостройка и дровяной сарай площадью 600 кв. м. Пожар тушили 7 автоцистерн.
Эвакуированы 10 работников этой компании.
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