Пожар в Паневежском районе: горели здания компании Alksnio dūmas

Пожарные-спасатели получили сообщение о пожаре в Деревне Вайвадай (Паневежский район). В 12.07 ч. сообщили, что от горящей травы загорелись постройки, принадлежащие компании Alksnio dūmas, которая производит копченую колбасу и другие мясные изделия.