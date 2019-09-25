"Во время пожара в Лентварисе сгорели два ангара, в которых находился автосервис. Они были застрахованы в компании BTA. Площадь каждого ангара по 500 кв. м. В них находилось оборудование для ремонта автомобилей и три автомобиля, которые стояли на ремонте. В результате пожара пострадали и находящиеся рядом с ангарами помещения, легковые автомобили. Обстоятельства пожара пока неясны, точный ущерб тоже выяснится после проведения расследования", – сказала представитель BTA Ана Могилницкене.

Во время этого пожара произошло странное происшествие – к фотографу DELFI подошел мужчина, показал удостоверение сотрудника Второго департамента оперативной службы при Минобороны Литвы и потребовал не фотографировать автомобили на улице и горящие здания. На вопрос, что здесь делает контрразведка, он ответил: "На этот вопрос ответит прокурор".

Позже Минобороны сообщило, что начато расследование. "Информируем, что вчера во время пожара пострадало и личное имущество сотрудника Второго департамента оперативной службы при Минобороны Литвы, поэтому во время пожара он эмоционально отреагировал на ситуацию и просил с уважением отнестись к праву пострадавших на личную жизнь", – сказано в сообщении представителя МО Асты Галдикайте, которое 16 сентября получило агентство BNS.

В сообщении сказано, что министерство сожалеет в связи с происшествием и расследует инцидент. "Расследуют все обстоятельства", – подчеркнула Галдикайте.

По неофициальным данным, сгоревший автосервис мог принадлежать сотруднику Второго департамента оперативной службы. А по закону сотрудники спецслужб не могут заниматься бизнесом.

25 сентября представитель Минобороны Аста Галдикайте на вопрос DELFI о расследовании ответила: "На данный момент мы можем сказать, что ведется расследование инцидента в Лентварисе. Ход этого расследования Второй департамент оперативной службы при МО не комментирует".