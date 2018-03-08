По Единому номеру помощи поступило сообщение о пожаре в Клайпеде, на Вильнюсском шоссе, 16, на территории ЗАО Philip Morris Lietuva. Сообщили, что горит крыша постройки.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Сообщение поступило в 17.07 ч.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что пожар локализован, а люди из здания эвакуированы.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, информацию передали на станцию скорой помощи и в полицию.

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