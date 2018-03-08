Сообщение поступило в 17.07 ч.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что пожар локализован, а люди из здания эвакуированы.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели, информацию передали на станцию скорой помощи и в полицию.
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