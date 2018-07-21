Пожар на заправке: пострадали мужчина и девушка-подросток

21 июля в Пренайском районе, в деревне Мардосай, на АЗС Milda загорелся дом на колесах. Помощь потребовалась двум пострадавшим.
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Сообщение о пожаре поступило в 14.43 ч. На территории АЗС, у газовых баллонов, загорелся дом на колесах. Пожар ликвидировали в 15 ч.

По предварительным данным, пожар начался, когда в кемпер закачивали газ.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что пострадали два человека. У мужчины обгорело лицо, а у 15-летней девушки - все тело.

Врачи увезли пострадавших в больницу.

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