Пожар на заправке: пострадали мужчина и девушка-подросток

Сообщение о пожаре поступило в 14.43 ч. На территории АЗС, у газовых баллонов, загорелся дом на колесах. Пожар ликвидировали в 15 ч.

По предварительным данным, пожар начался, когда в кемпер закачивали газ.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что пострадали два человека. У мужчины обгорело лицо, а у 15-летней девушки - все тело.

Врачи увезли пострадавших в больницу.