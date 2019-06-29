Пожар на торфянике: ситуацию удалось обуздать, но радоваться еще рано

"Сменилась смена, на смену людям, работавшим ночью, пришли другие, отдохнувшие люди. Сейчас ситуация под контролем, ветер стих, поэтому дыма почти не осталось. Остались небольшие очаги огня, но пожар пока не локализован", – сказал BNS Вайдас Малинаускас.
По его словам, сейчас работают 50 пожарных, 15 автоцистерн.
В пятницу вечером на пожарище работали и два военных вертолета из Литвы и Латвии.
"Сначала работал вертолет из Латвии, потом к нему присоединился и литовский. Сегодня вертолеты, скорее всего, использовать не будем, по крайней мере пока не планируем", – сказал Масиляускас.
По его словам, локализовать пожар планируют 29 июня. Пожар начался в пятницу, он охватил около 12 га. Этот торфяник является частью Аукштумалского болота, одного из самых больших в Литве.
Этот торфяник горел и в 2011 году. Тогда была уничтожена экосистема Аукштумалского болота, пожар уничтожил несколько сотен гектаров.
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