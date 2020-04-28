Пожар на предприятии Rokiškio sūris - горела крыша складов

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Во вторник, в 11.02 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Рокишкисе, на ул. Прамонес, горят склады компании Rokiškio sūris.