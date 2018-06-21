Поздно вечером мотоциклист врезался в стоявший у дороги автомобиль полицейского

20 июня, в 23.15 ч., на окраине Вильнюса, на ул. Висорю, в стоявший у дороги автомобиль врезался мотоцикл.
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По предварительным данным, пострадавший мотоциклист лишился сознания. Врачи скорой помощи увезли его в больницу.

ДТП произошло у здания Мобильной роты Вильнюсской полиции и офиса Vytis, сотрудники которого охраняют посольства. Мотоцикл на неосвещенной улице врезался в заднюю часть припаркованного по всем правилам автомобиля Toyota Avensis.

Автомобиль принадлежит находившемуся в то время на службе сотруднику Vytis.

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