10 января утром поступило сообщение о бомбе в гимназии Паневежского района, в деревне Вельжис.
© DELFI (P.Sadausko nuotr.)

Департамент полиции сообщил, что план "Щит" был введен в 7.40 ч.

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