21 марта, в 15.47 ч., в Вильнюсскую полицию сообщили, что заминирован магазин Lidl на ул. С.Нериес.
© Planas „Skydas“

Полиция ввела план "Щит". Охрана магазина Lidl эвакуировала людей.

По данным полиции, покупатель лет 50, после того как заплатил за товары в кассе, уходя сказал кассиру, что в магазине находится бомба.

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