21 марта, в 15.47 ч., в Вильнюсскую полицию сообщили, что заминирован магазин Lidl на ул. С.Нериес.
Полиция ввела план "Щит". Охрана магазина Lidl эвакуировала людей.
По данным полиции, покупатель лет 50, после того как заплатил за товары в кассе, уходя сказал кассиру, что в магазине находится бомба.
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