Поступила информация о пожаре в высотном здании у ТЦ Europa, полиция перекрыла улицу

Поскольку здание очень большое, на место происшествия выехали большие наряды пожарных-спасателей.

Полиция закрыла небольшую улицу, соединяющую проспект Конституциёс с ул. Львово. По предварительным данным, дым зафиксировали на 7 этаже.

Выяснилось, что в одной из квартир пригорела еда.