Поскольку здание очень большое, на место происшествия выехали большие наряды пожарных-спасателей.
Полиция закрыла небольшую улицу, соединяющую проспект Конституциёс с ул. Львово. По предварительным данным, дым зафиксировали на 7 этаже.
Выяснилось, что в одной из квартир пригорела еда.
Поступила информация о пожаре в высотном здании у ТЦ Europa, полиция перекрыла улицу
15 ноября, в 15.20 ч., пожарным-спасателям сообщили о пожаре...
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