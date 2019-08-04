Тракторист, чтобы избежать столкновения с собакой, начал резко менять направление движения и тормозить. В это время передней частью прицепа он зацепил стоявшую на обочине с велосипедом нетрезвую (1,79 промилле) женщину 1965 года рождения, проживающую в Пасвальском районе.
Кроме этого, передней частью трактор зацепил ехавший в том же направлении в правой полосе автомобиль Volkswagen Passat, которым управляла трезвая жительница Латвии 1973 года рождения, и повредил правую сторону автомобиля.
Во время дорожно-транспортного происшествия пострадала стоявшая на обочине женщина, которую доставили в Паневежскую республиканскую больницу.
Последствия маневра тракториста: поврежденный автомобиль и раненная велосипедистка
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