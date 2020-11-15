После жестокого убийства женщины в Вильнюсе задержан ее сын

Убийство женщины, по предварительным данным, произошло во время бытового конфликта. Почему сын (1972 года рождения) мог применить насилие по отношению к матери, правоохранительные органы пока не сообщают. Тело женщины было обнаружено в ванной, и сразу после инцидента полицейские были уведомлены о насильственном преступлении.
В воскресенье судья Вильнюсского окружного суда дистанционно решал вопрос об аресте подозреваемого. Из-за всеобщего карантина в последнее время были предприняты усилия, чтобы избежать контакта, поэтому подозреваемый не был доставлен в суд, как это было раньше.
Во второй половине дня суд рассматривал ходатайство об аресте мужчины. Выслушав доводы прокуратуры и адвоката подозреваемого, суд удовлетворил ходатайство прокурора. Мужчину арестовали на максимальный срок - три месяца. Адвокат подозреваемого имеет право обжаловать решение суда.
Согласно выдвинутым обвинениям, сыну убитой грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет или пожизненное лишение свободы (статья 129, ч.2, п.3 УК ЛР).
Delfi напоминает, что сообщение об убийстве женщины поступило в полицию в пятницу, около 12.50. Сообщившее лицо указало, что в квартире на 4 этаже ул. Д. Гербутавичюса в луже крови лежит женщина. В ванной на полу был обнаружен труп женщины.
Прибывшие на место врачи констатировали смерть женщины 1951 года рождения, а полиция приступила к выяснению обстоятельств происшествия. Подозреваемый, мужчина 1972 года рождения и сын убитой, был арестован днем.
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